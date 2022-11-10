ارتفاع مقاعد الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي إلى 207

أشارت شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، إلى ارتفاع مقاعد الجمهوريين في مجلس النواب إلى 207، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

قوال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الديمقراطيين خاضوا أفضل انتخابات نصفية على مستوى حكام الولايات منذ 1986، مضيفا في مؤتمر صحفي، تعليقا على نتائج انتخابات التجديد النصفي لـ«الكونجرس»، إن «الحزب الديمقراطي» خسر أقل عدد مقاعد في الانتخابات منذ 40 عاما.

وأعرب بايدن، عن تفاؤله بما سيأتي في العام المقبل لإدارته الحالية، متحدثا عن إنجازات الديمقراطيين حتى الآن، بينها تمرير قانون خفض التضخم وتشريع البنية التحتية للحزبين بتريليون دولار، وفقا لما ذكرت الإذاعة الوطنية العامة «إن بي آر».

بايدن: لا يمكنني التحكم في ما سيفعله الجمهوريون

وأبدى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفاؤله إزاء موقف الرأي العام الأمريكي بشأن ما حققته الإدارة الأمريكية الحالية برئاسته، مؤكدا أن سياساته الاقتصادية أدت إلى استحداث 10 ملايين وظيفة جديدة، وهذا رقم تاريخي.

وأعرب بايدن، عن ثقته أن سياساته تؤتي أكلها، مضيفا أن على بلاده التمسك بها، مشيرا إلى أنه لا يمكنه التحكم بما سيفعله الجمهوريون.

ودعا الرئيس الأمريكي، لإنهاء النزاع السياسي فيي الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على بناء المستقبل والخروج من الأزمة التي تعيشها بلاده بشكل أقوى.