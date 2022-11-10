جو بايدن: لا أعرف نتيجة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية حتى الآن

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لا يعرف نتيجة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية حتى الآن، مشيرًا إلى أن المنصات الإعلامية تظهر موجات مد بين الموجات الحمراء والزرقاء معتبرًا أنها لحظة اختبار للشعب الأمريكي.

وأكد بايدن في كلمة له، أن لديه طموحات هائلة ويشعر بالتفاؤل خلال العملية بأكملها، مشيرًا إلى أن الحزب الديموقراطي خسر بعض المقاعد في مجلس النواب، لافتًا إلى أنها إثبات لنجاح إجراء الانتخابات النصفية، رغم ما يعانيه الشعب الأمريكي من تضخم.

مخاوف ورسائل واضحة من الانتخابات

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن هناك مخاوف ورسائل واضحة تأتي من خلال هذه الانتخابات، مشددًا على الاهتمام الكبير بحماية الديمقراطية في أمريكا، لتأمين مستقبل الشباب في الولايات المتحدة.

وأكد أن هناك أعداد ضخمة تقدمة للانتخابات، مقارنة بالعامين الماضيين، مشددا على أن ذلك يثبت حق الشعب في الحرية.

ولفت جو بايدن إلى أنه تحدث مع أصغر ناخب وأخبره عن شعوره بالفخر، وأنه سيكون هناك التزامات هائلة أمام أي رئيس ينجح في الانتخابات سواء جو بايدن أو غيره على حد تعبيره: «هذا أمر واضح وتفهمته تماما».