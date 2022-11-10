رئيس هيئة البيئة بعٌمان: هناك تميز في الاستقبال من جانب مصر لمؤتمر المناخ

أعرب الدكتور عبدالله العمري، رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان، عن أمنياته بالتوفيق لمصر في تنظيمها الحدث العالمي الهام «كوب 27»، مشيرًا إلى أنه لمس تميز في الآداء والاستقبال وحسن التنظيم وتوزيع المهام من الدولة المصرية، داعيًا الله بالتوفيق لمن يعملون في الكواليس لتنظيم هذا الحدث العالمي المهم، وأن يخرج بما يرضي شعوب العالم.

العمري: القمم السابقة أهميتها محدودة

وأوضح «العمري» خلال لقائه مع مراسلة «القاهرة الإخبارية»، أن القمم السابقة ذات أهمية بالنسبة للتغير المناخي في مستويات محدودة، مشيرا إلى ما تعرض له الكوكب خلال العامين الماضيين من ظواهر طبيعية غير مألوفة مثل الحرائق الواسعة في أوروبا وذوبان الجليد في القطيبن بكميات مهولة وارتفاع منسوب مياه البحر وذوبان الشعاب المرجانية والأعاصير التي أدت لهلاك الأرواح، مشددًا على أن هذه الظواهر مجتمعة لفتت انتباه سكان الكوكب وجعلت ملف التغير المناخي على قمة جميع الملفات الأخرى.

وأشار إلى أن قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ جاءت بعد التسارع في هذه الظواهر الطبيعية، خاصة في الفترات الأخيرة، لذا يترقب سكان كوكب الأرض مخرجاتها.