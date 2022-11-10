مصرع شاب إثر انقلاب دراجة نارية بسوهاج.. كسر بالجمجمة ونزيف في المخ

لقي شاب عشريني مصرعه إثر انقلاب دراجة نارية، على الطريق بمركز العسيرات في محافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بتلقي مركز شرطة العسيرات بمحافظة سوهاج، بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول «محمد. ا. م. ف»، 27 عاما، سائق مقيم دائرة مركز العسيرات، مصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وتوفي أثناء حال تلقيه الإسعافات اللازمة.

وعلي الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى محل البلاغ، وجرى إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، تحت تصرف الجهات المختصة.

وبسؤال شقيق المتوفى، أفاد بأنه أثناء قيادة شقيقه دراجته البخارية، لم يتمكن من السيطرة عليها ما أدى لانقلابها على جانب الطريق، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.