ارتفاع وفيات حادث تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي بالفيوم لـ6 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة نقل بأخرى أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم قرب محطة وقود طهما اتجاه محافظة المنيا، والذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، إلى 6 أشخاص، بالإضافة إلى 10 مصابين، وجرى نقل حالات الوفاة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

بلاغ بحادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالصحراوي الغربي في الفيوم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل وأخرى أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي ، ووجود متوفين ومصابين.

تفاصيل وفاة 6 أشخاص وإصابة 10 في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي بالفيوم

وانتقلت قوة شرطة على الفور إلى مكان الحادث، وتبين مصرع 6 أشخاص بينهم 4 وقت وقوع الحادث واثنين أثناء نقلهما إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، بينما أصيب 10 آخرين، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ12 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، إذ جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وحالات الوفاة إلى مستشفى طامية المركزي، تحت إشراف جهات التحقيق والشرطة

ودفعت إدارة مرور الفيوم بأونشاها لرفع وإزالة اثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.