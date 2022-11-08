تفاصيل تفحم سيارة وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق جمصة

أصيب 4 أشخاص وتفحمت سيارة بالكامل بعد نشوب النار بها إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالقرب من مفارق نبروه على طريق رافد «المنصورة – جمصة» الدولي، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تبلغ لمأمور مركز شرطة طلخا، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بالقرب من مفارق نبروه على طريق رافد «المنصورة – جمصة» الدولي، واشتعال النار في إحدى السيارتين على الطريق.

تصادم سيارتين على طريق جمصة

هرعت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وسيارة إطفاء إلى مكان الحادث وبالفحص تبين تصادم سيارة ملاكي قيادة المدعو عبد الغني عبد الغني عبد المقصود، 52 سنة سائق ومقيم في قرية «جوجر» مركز طلخا في اتجاه جمصة، مع أخرى قيادة أمل مصطفى إبراهيم البلقاسي، 49 سنة ربة منزل ومقيمة بمدينة المنصورة.

سبب وقوع الحادث

وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى والاصطدام من الخلف بالسيارة الثانية ونجم عن ذلك اشتعال النار في السيارة الأولى واحتراقها بالكامل وإصابة قائدها باشتباه كسر بالذراع، علاوة على إحداث إصابات في 3 أشخاص آخرين.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4590 لسنة 2022 جنح مركز طلخا، وجار العرض على النيابة العامة.