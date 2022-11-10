حالة الطقس اليوم في السويس.. توقعات بتساقط أمطار خفيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الخبراء لطقس اليوم الخميس، في مختلف محافظات الجمهورية، وتضمنت حالة الطقس في محافظة السويس بانخفاض درجة الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة.

طقس غائم جزئيا وأمطار خفيفة

وذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات بأن يسود طقس غائم جزئياً مع سقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 40% تقريباً، بالسواحل الشمالية الشرقية في محافظة السويس.

قياسات الطقس في محافظة السويس اليوم

سجلت أجهزة الرصد الداخلية، وتوقعات خبراء الأرصاد، قياسات طقس السويس اليوم الخميس، كالتالي:

نسبة الرطوبة 52%

سرعة الرياح 16كم/ساعة

درجة الحرارة الصغرى 15 درجة مئوية

درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية

نسبة سقوط الأمطار الخفيفة 40%

مواجهة التقلبات الجوية

أعلنت محافظة السويس، استمرار رفع درجة الاستعداد، لمجابهة أي تقلبات في الطقس، بالتأكيد على جاهزية المعدات الخاصة بالأحياء، وتطهير بلاعات الأمطار، ومخرات السيول، وجاهزية الجهات المعنية بالتدخل الفوري في أي وقت تطلب ذلك، وفقاً لتشديدات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

حالة البحر الأحمر

وتضمن البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر خلال طقس اليوم الخميس، متوقع أن تكون بين خفيفة إلى معتدلة، وتتراوح ارتفاعات الأمواج بين متر وربع إلى مترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.