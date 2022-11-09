طقس السويس اليوم.. غائم جزئيا وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء، في مختلف محافظات ومدن الجمهورية، وبينها محافظة السويس، حيث يسود طقس غائم جزئيا مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة.

طقس غائم جزئيا وأمطار خفيفة

وتضمن بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن محافظة السويس من المناطق المتوقع أن تشهد طقس غائم جزئيا، وسقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا، وكذلك في عدة مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى.

حالة البحر الأحمر اليوم

وذكر بيان الأرصاد، أن حالة البحر الأحمر المتوقعة خلال طقس اليوم معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

فيما سجلت أجهزة الرصد الداخلية قياسات الطقس اليوم، موضحة أن نسبة الرطوبة 70%، وسرعة الرياح 10 كم /ساعة، ودرجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15 مئوية.

استعدادات لمواجهة تقلبات الطقس

وشهدت محافظة السويس، استعدادات مكثفة لموسم الأمطار، بتطهير بلاعات الأمطار، وصيانة شبكات الكهرباء والصرف الصحي، وفقا لتشديدات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بالجاهزية ورفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة.