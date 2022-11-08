طقس السويس اليوم الثلاثاء.. نشاط للرياح وأمطار خفيفة والحرارة 26 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 في محافظة السويس، مشيرة إلى أن الأجواء سيتكون باردة ليلاً مع توقعات بسقوط أمطار.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، بيان لها، أن طقس السويس الثلاثاء، سيشهد سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة 50%، في حين تصل درجة الحرارة ليلا إلى 16 درجة مئوية، وكذلك ارتفاع سرعة الرياح، وانتشار الغيوم بشكل جزئي.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، بأنها معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية، قياسات الطقس في محافظة السويس اليوم الثلاثاء، وتضمنت: نسبة الأمطار: 50%، الرطوبة: 58%، الرياح: 6 كم/ساعة، درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16».

استمرار رفع درجة الاستعداد

من جانبها، أعلنت محافظة السويس، استمرار رفع درجة الاستعداد، لمواجهة أى تقلبات جوية، بجاهزية المعدات الخاصة بالأحياء، فيما أجرت الأحياء المختلفة تطهير لبلاعات الأمطار، ومخرات السيول، والتأكيد على عمل محطات الصرف الصحي بكامل كفاءتها، تحسباً لأى طارئ.