طقس السويس اليوم.. غائم نهارا والحرارة تصل إلى 16 درجة ليلا

تشهد محافظة السويس، اليوم السبت، طقسًا غائمًا جزئيًا، مع انخفاض درجة الحرارة لتصل إلى 25 درجة مئوية، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار خبراء الأرصاد لطقس السواحل الشمالية الشرقية، وطقس السويس اليوم السبت، إلى أنه يسود طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، غائم جزئيًا، في حين تصل درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، مع نشاط للرياح.

استعدادات محافظة السويس لمواجهة تقلبات الطقس

وتستمر محافظة السويس، في التشديد على رفع درجة الاستعداد لمواجهة أي تقلبات في الطقس، وشدد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على مختلف الأحياء بالمحافظة وكذلك الجهات المختلفة على رأسها الكهرباء ومياه الشرب، بالجاهزية للتدخل الفوري عند حدوث ما يستدعي لذلك.

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية، قراءات الطقس بمحافظة السويس، كالآتي:

ـ نسبة الرطوبة 50%.

ـ سرعة الرياح 21كم/ساعة.

ـ درجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية.

ـ درجة الحرارة الصغرى 16درجة مئوية.

ـ انعدام فرصة سقوط الأمطار.

حالة البحر الأحمر

وكانت توقعات خبراء الأرصاد لحالة البحر الأحمر خلال طقس السبت، بأن تكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج به بين متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.