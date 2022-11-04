طقس السويس اليوم: انخفاض الحرارة.. والعظمى تسجل 27 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس اليوم الجمعة، في مختلف محافظات الجمهورية، موضحة وجود شبورة مائية في عدة مناطق خلال ساعات الصباح الأولى على الطرق المؤدية من السويس إلى المحافظات الأخرى والعكس.

طقس السويس غائم جزئيا

وذكر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التوقعات تشير إلى تكون الشبورة المائية على بعض المناطق خلال ساعات الصباح، منها الطرق المؤدية من وإلى السويس ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وكذلك ستشهد السويس طقسا غائما جزئيا.

انخفاض الحرارة والصغرى 17 درجة

وتشهد السويس طقسا معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلاً، وتصل درجة الحرارة الصغرى 17 مئوية والعظمى 27 درجة.

فيما سجلت أجهزة الرصد الداخلية، قياسات طقس السويس اليوم الجمعة، موضحة أن نسبة الرطوبة 61% وسرعة الرياح 21 كم/ساعة و درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

وجاءت التوقعات لحالة البحر الأحمر في طقس اليوم الجمعة، معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.