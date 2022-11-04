رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

طقس السويس اليوم: انخفاض الحرارة.. والعظمى تسجل 27 درجة

كتب:

حمدى عبد الله
09:16 ص | الجمعة 04 نوفمبر 2022
طقس السويس

طقس السويس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس اليوم الجمعة، في مختلف محافظات الجمهورية، موضحة وجود شبورة مائية في عدة مناطق خلال ساعات الصباح الأولى على الطرق المؤدية من السويس إلى المحافظات الأخرى والعكس.

طقس السويس غائم جزئيا

وذكر بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن التوقعات تشير إلى تكون الشبورة المائية على بعض المناطق خلال ساعات الصباح، منها الطرق المؤدية من وإلى السويس ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وكذلك ستشهد السويس طقسا غائما جزئيا.

انخفاض الحرارة والصغرى 17 درجة

وتشهد السويس طقسا معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلاً، وتصل درجة الحرارة الصغرى 17 مئوية والعظمى 27 درجة.

فيما سجلت أجهزة الرصد الداخلية، قياسات طقس السويس اليوم الجمعة، موضحة أن  نسبة الرطوبة 61% وسرعة الرياح 21 كم/ساعة و درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

وجاءت التوقعات لحالة البحر الأحمر في طقس اليوم الجمعة، معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

اقرأ المزيد:

طقس منطقة القناة: أمطار في بورسعيد واستقرار السويس والإسماعيلية

الأرصاد: طقس السويس غائم جزئيًا وتوقعات بهطول أمطار خفيفة

طقس السويس اليوم.. غائم جزئياً وتوافر فرص هطول الأمطار

طقس السويس اليوم.. توقعات بسقوط أمطار والعظمى تسجل 27 مئوية
بقلم حمدى عبد الله