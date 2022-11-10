بدء تصحيح أوراق امتحانات التعليم المدمج لدور أكتوبر بجامعة القاهرة

تحت رعاية الدكتور محمد الخشت، اختتم مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة، امتحانات الفصل البيني والدور الثاني للتعليم المدمج لدور أكتوبر 2022.

مواصفات الورقة الامتحانية

وأدى الطلاب الامتحانات وسط حالة من الهدوء التام، ودون وجود شكاوى أو رصد لأي معوقات تؤثر على سيرها، وتم مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية وفق المعايير التي أقرها مجلس الجامعة بتضمين الامتحان الأسئلة الموضوعية، والجمع بين أسئلة الاختيار من متعدد، وسؤال حل المشكلات، والأسئلة التعليلية، وذلك لقياس القدرات المختلفة للطلاب.

وحرصت جامعة القاهرة على توفير سُبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، من حيث الإضاءة ‏والتهوية، والاستعدادات الطبية، والترتيبات الأمنية الخاصة بتأمين الامتحانات، وتمت بالتعاون والتنسيق بين المركز والكليات ذات البرامج، وهي كليات التجارة، والآداب، والتربية للطفولة المبكرة، ودار العلوم والإعلام.

التصحيح الإلكتروني للامتحانات

وتٌجرى الآن عمليات التصحيح الإلكتروني للامتحانات، وستُعلن النتائج فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، وتستمر فترة التسجيل وسداد المصروفات الدراسية للفصل الدراسي سبتمبر 2022 حتى 17 نوفمبر الجاري.

وأعلن الدكتور عصام جميل مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، فتح باب القبول لبرامج الدبلومات المهنية للعام الدراسي 2022 - 2023، في إطار توجه مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، وبالتنسيق مع كليات الجامعة لطرح دبلومات مهنية تستهدف قطاعات متعددة من سوق العمل، لإكساب خريجي برامج المركز المهارات والمعارف ذات العلاقة بالمجالات المهنية والعملية المختلفة، لتطوير أداء الخريجين وإكسابهم مهارات تتيح لهم المنافسة في سوق العمل المختلفة.