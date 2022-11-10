انهيار جزئي بمنزل غير مأهول بالسكان وتصدع آخر في سوهاج

انهار منزل وتصدع آخر دون حدوث إصابات بدائرة قسم ثان سوهاج، وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بورود بلاغ لقسم ثان سوهاج من غرفة عمليات النجدة، بحدوث انهيار جزئي بمنزل بدائرة القسم.

انهيار جزئي بمنزل مكون من ثلاث طوابق

وفور تلقي البلاغ، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، ووحدة إدارة الحماية المدنية، وقوات وحدة الإنقاذ البري لموقع الحادث، وتبين حدوث انهيار جزئي بمنزل مكون من ثلاث طوابق مبني بالطوب الأحمر والطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية «غير مأهول بالسكان»، دون حدوث ثمة إصابات.

ونتج عن انهيار المنزل، حدوث بعض التصدعات بمنزل ملاصق، ملك «أحمد. م. هـ. م» 37 عاما، عامل.

سبب انهيار المنزل

وبسؤال مالك المنزل المتصدع، أفاد بأن المنزل الملاصق له ملك «ذكي. أ» مهاجر منذ فترة طويلة لإحدى الدول الأوروبية، وأرجع سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.

وجرى فرض كردون أمني، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.