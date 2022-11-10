مستشفى بدر يشهد التجهيزات النهائية لافتتاح المرحلة الثانية للتطوير

تشهد مستشفى بدر الجامعي كلية الطب جامعة حلوان، استعدادات مكثفة تمهيدًا لافتتاح المرحلة الثانية من أعمال التطوير والتحديث، لاستكمال مسارات تطويرها لتصبح مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال الحالات التي تخدم منتسبي جامعة حلوان، وسكان المنطقة المحيطة بالمستشفى.

وتتضمن المرحلة الثانية من أعمال التطوير بالمستشفى، التي يفتتحها الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي، عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، افتتاح وحدة الرعاية المركزة التي تم دعمها بـ12 سريرًا ليصل إجمالي عدد الأسرة في الرعاية إلى 25 سريرًا، وافتتاح القسم الداخلي بعدد 21 سرير رعاية متوسطة.

افتتاح وحدة غسيل كلوي

كما يفتتح رئيس الجامعة وحدة الغسيل الكلوي بإجمالي 18 سريرًا إضافيًا إلى افتتاح قسم قطاع الأغذية الذي يتضمن المطبخ الخاص بالمستشفى.

يُشار إلى أنّ مستشفى بدر الجامعي في المرحلة الأولى من عمليات التطوير افتتاح غرف العمليات، شهد تغيير شبكات الكهرباء الداخلية والخارجية، وكشّافات الطوارئ وتغيير شبكات الصرف الصحي ونظم إطفاء الحريق، وزيادة أعداد المكيفات.

تشغيل وحدة القسطرة القلبية

وجرى تشغيل وحدة القسطرة القلبية والتى تم دعمها بأحدث الاجهزة وأكثرها تطورا بمصر، وأحدث أجهزة الموجات الصوتية للقلب ووحدة رعاية القلب حديثة التجهيز، لاستقبال مرضى القلب بعيادة القلب والأوعية الدموية في العيادات الخارجية، إضافة إلى جاهزية المستشفى بأحدث اجهزة جراحات القلب المفتوح مع فريق طبي متخصص من استشاريي قسم جراحة القلب والصدر بالتعاون مع قسم القلب على مدار اليوم.

وافتتحت وحدة علاج الأورام والعلاج الكيميائي، وتهدف إلى خدمة جميع مرضى الأورام كرعاية نهارية مجهزة بالكامل بها صيدلية إكلينيكية؛ لتحضير العلاج بشكل آمن، مجهزة بأحدث الإمكانات؛ في إطار دور كلية الطب؛ لتقديم خدمة طبية متميزة دون عناء للمرضى.