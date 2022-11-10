«الإسكان الاجتماعي» يعلن إتاحة خدمة إلكترونية جديدة.. تغيير جهة التمويل

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إتاحة خدمة جديدة، كإضافة مهمة للقنوات الخدمية الإلكترونية التابعة للصندوق، استكمالًا للخدمات الإلكترونية التي يتيحها صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، عبر الموقع الإلكتروني، في إطار حرص الصندوق على تسهيل الخدمات على المواطنين، من خلال الحصول على ما يحتاجونه من داخل منازلهم «أون لاين».

تحميل طلب تغيير جهة التمويل وملء البيانات به

وشارك صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، منشور له، عبر الصفحة الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: « يرجى العلم أنه تم إضافة خدمة إلكترونية جديدة للتسهيل على المواطنين، حيث أصبح بإمكانكم تقديم طلب تغيير جهة التمويل».

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعى، خلال المنشور، أنه يمكن الإستفادة من الخدمة الجديدة «طلب تغيير جهة التمويل»، من خلال الدخول على موقع خدمات الصندوق عبر هذا الرابط، ثم الدخول على خدمة رفع / استكمال المستندات الأساسية، ومن ثم تحميل طلب تغيير جهة التمويل وملء البيانات به، ثم إعادة رفعه مرة أخرى على الموقع الإلكتروني للدراسة واتخاذ اللازم.

إعادة رفع الطلب مرة أخرى على الموقع الإلكتروني

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنّه سيتم الرد على طلب العميل خلال الموقع نفسه، كما يمكن الاستمرار في تقديم الطلب عن طريق مركز الاتصالات على الأرقام «1188 - 5777 - 5999» أو على 090071117 من أي رقم أرضي https://cservices.shmff.gov.eg.

ويذكر أنّ اليوم الخميس الموافق 10 نوفمبر الجاري، هو آخر موعد للحجز والتسجيل الإلكتروين الخاص بوحدات المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، لجميع المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز، كي يتمكنوا من الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.