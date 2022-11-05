غدا آخر فرصة للتسجيل الإلكتروني لوحدات «سكن لكل المصريين 3»

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، انتهاء فرصة التسجيل الإلكتروني لحجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»، غدا الأحد، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لبوابة «مصر الرقمية»، حيث أتاح الصندوق لأول مرة إمكانية التسجيل الإلكتروني للواحدت خلاله، وذلك تسهيلا على المواطنين.

التسجيل متاح فقط لمن سدد مقدم الحجز

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، في بيان له، إلى أن هذه الفرصة مخصصة فقط للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الذين سددوا قيمة مقدم الحجز وشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة.

وأكد الصندوق، أن عملية التسجيل الإلكتروني هي أهم عملية لنجاح حجز الوحدة السكنية، وبدونها لن يتمكن القائم بشراء كراسة الشروط ومسدد جدية الحجز من الحصول على وحدة سكنية.

وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3»

وتتمثل خطوات التسجيل الإلكتروني لحجز وحدات «سكن لكل المصريين 3» في زيارة موقع الصندوق، وإنشاء حساب جديد وتخصيص كلمة مرور خاصة، ثم تسجيل البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها، وإرفاق المستندات المطلوبة للحجز، ومن ثم اختيار تسجيل.

يذكر، أن مكاتب البريد المميكنة انتهت من استقبال المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، الراغبين في شراء كراسة شروط وسداد مقدم جدية الحجز لوحدات «سكن لكل المصريين 3»، بعدما أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر الماضي، آخر موعد لشراء كراسات شروط وسداد مقدم حجز الوحدات السكنية المطروحة.