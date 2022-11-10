تكريم الإعلامية سناء منصور في مهرجان الإذاعة والتلفزيون بالرياض

كرّم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية «آسبو» في دورته الـ22 المقامة في العاصمة السعودية الرياض، الإعلامية القديرة سناء منصور، والتي اختيرت من قِبل اتحاد الإذاعات العربية، ومقره تونس، في دورته الـ22؛ لتكون الإعلامية المصرية الوحيدة التي تُكرّم كأحد رموز الإذاعة والتليفزيون المصري، خلال المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، والذي يقام بمدينة الرياض في الفترة بين 9 إلى 12 نوفمبر.

يذكر أنّ الإعلامية سناء منصور، الحاصلة على وسام الدولة للعلوم والفنون من الطبقة الأولى، هي صاحبة أول صوت انطلق ليعلن مولد إذاعة الشرق الأوسط، وأسّست راديو مونت كارلو، الموجه للعالم العربي، وعملت رئيسًا لقطاع القنوات الفضائية في اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

مسيرة الإعلامية سناء منصور

قدّمت سناء منصور، خلال مسيرتها الإعلامية عددًا كبيرًا من البرامج الإذاعية الناجحة منها «أوافق أمتنع - ضيف رغم أنفه - وراء المانشتات - أبجد هوز»، ومن أشهر برامجها التليفزيونية «الكاميرا تٌفكر - تحقيق - أوسكار - س سؤال ج جائزة - دنيا سناء - بيوت مصر الجميلة - الظل الأحمر»، وتُقدم برنامج السفيرة عزيزة على شاشة قناة dmc.

يشار إلى أنّ مهرجان الإذاعة والتليفزيون، احتفى بعددٍ من ضيوف الشرف من نجوم الإعلام والفن، تقديرًا لمسيرتهم وكان على رأس المكرّمين الفنانة نادية الجندي، والفنانة إلهام شاهين، والفنان سيد رجب، والإعلامي مصطفى الأغا.

تكريم عدد من الإعلاميين والفنانين العرب

كما كرّم وزير الإعلام السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، عددًا من الإعلاميين والفنانين العرب تقديرًا لمسيرتهم، وهم الإعلامي والمذيع السعودي حامد الغامدي، والإعلامية والممثلة السعودية مريم الغامدي، والنائب السابق لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون بسلطنة عمان الناصر بن سليمان السيباني، ومن فلسطين السيناريست والمخرج رشيد مشهراوي، ومن قطر الإعلامية والمذيعة الدكتورة إلهام بدر السادة، ومن الجزائر السيناريست والمخرج جعفر قاسم، كما تم تكريم المخرجة السينمائية الموريتانية لاله كابر الغلّاوي.