طارق الشناوي عن «القاهرة للدراما»: يسد حالة الفراغ بعد توقف مهرجان الإذاعة والتليفزيون

شدد الناقد طارق الشناوي، على أهمية وجود مهرجان متخصص فى الدراما التليفزيونية، خاصة بعد حالة الفراغ الموجودة على الساحة بعد توقف مهرجان الإذاعة والتليفزيون منذ أكثر من 10 سنوات، أو عدم قدرة الفعاليات التي تمنح جوائز دون معايير وآليات دقيقة، على ملء هذا الفراغ.

طارق الشناوي: أثق في يحيى الفخراني وأشرف زكي

قال «الشناوي» فى تصريحات لـ«الوطن»: «أثق في يحيى الفخراني وأشرف زكي، فى تقديم مهرجان ناجح، خاصة مع وجود اسم الفخراني بكل ما يحمله من العمق والقيمة، لكننا لا نستطيع الحكم على دورة العام الحالي، فهي دورة تجريبية بلغة الصحافة، وبالتالي لا نعتبرها الميلاد الحقيقي، حيث تقتصر فقط على الأعمال الرمضانية».

وأضاف «الشناوى»: «مهرجان اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق كان يهتم بالأعمال المصرية والعربية فقط، لكن الفخراني يسعى أيضا لإضفاء إطلالة دولية على المهرجان، ولديه خطة في استضافة كل عام دولة مختلفة، واستعراض تجاربها الدرامية مثل إسبانيا والأرجنتين وغيرهما من الدول».