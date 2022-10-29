سناء منصور لمروجي دعوات الفوضى: «إحنا أولى ببلدنا.. العبوا غيرها فاكرين إجرامكم كويس»

وجهت الإعلامية سناء منصور رسالة شديدة اللهجة إلى كل من يروج لدعوات الفوضى، قائلة: «العبوا غيرها، لو فاكرين إن المصريين هينسوا التار اللي بينهم وبينكم، ويصدقوا إن إنتو قال يعني قلبكم علينا، لا خلي قلبكم في البلاد اللي روحتوا تستخبوا فيها».

فيلم رعب واقعي

أضافت خلال حديثها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على قناة «dmc»، أن مثل هؤلاء الأشخاص، يتلقوا الكثير من الدعم من أجل تخريب الدولة المصرية، «خدوا التمويلات وسيبولنا بلدنا إحنا أولى بيها، إحنا بس اللي نعرف قيمتها، ونعرف نصونها ونستحملها».

واستطردت: هل يعتقدون أننا نسينا ما فعلوه في بلدنا، جعلونا نعيش فيلم رعب واقعي، حرائق وقتل وخطف وتهديد، وأي أم ستتذكر الأيام التي كانت تودع فيها زوجها وأبناءها وهي تدعو الله أن يحرسهم.

وأضافت أن خلال فترة ثورة 25 يناير 2011، ظهر الكثير من المشكلات والقلاقل داخل الدولة «كانوا بيروحوا يضربوا الأقسام والمديريات ويطلعوا يحتفلوا في الشوارع، بعد ما خَرجوا زمايلهم البلطجية من الأقسام والسجون».

هما فاكرينا نسينا

واختتمت: «هما فاكرينا نسينا كل ده، ولا نسينا مثلا طوابير أنابيب البوتاجاز، ولا قطع الكهرباء ولا الإرهابيين اللي كانوا بيستضيفوهم في بلدنا، ولا اقتراحاتهم وحلولهم اللي كان أعظمها نلبس قطن عشان نحل أزمة الحر والكهرباء.. لا إحنا ما نسيناش كل ده، ولا نسينا خيانتهم وكرههم لبلدنا، وحبهم لنفسهم ولمصالحهم، ولا نسينا الدم اللي بينا وبينهم، فالعبوا غيرها».