«مياه سوهاج» تستطلع آراء عملائها لقياس مدى رضاهم عن الخدمات

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج استطلاع رأي ميدانى بمراكز خدمة العملاء بجرجا وسوهاج وأخميم للتعرف على مدى رضا العملاء المترددين على مراكز خدمة العملاء عن الخدمات المقدمة.

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في للشركة أن مسؤولي التوعية قاموا بإجراء المقابلات مع العملاء للتاكد من حصول العملاء على الخدمات فى سهولة ويسر وباسرع وقت ممكن وبحث شكواهم وحلها.

توعية المواطنين باستثمارات الدولة

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف أنه يتم خلال الاستطلاع توعية المواطنين بالاستثمارات التي تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الإهدار وكيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحي وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة بمراكز خدمة العملاء.

خدمات مراكز العملاء

وتشمل خدمات العملاء أكثر من 16 خدمة منها خدمة التعاقد على عداد مياه جديد والتصالح على وصلة خلسة وتوصيل خدمة الصرف الصحي وتغيير اسم المتعاقد محل الاشتراك وفحص ومعايرة العداد وخدمة تعديل أو استبدال وصلة مياه أو وصلة صرف صحي وتغيير عداد بدل تالف أو بدل فاقد وخدمة إضافة وحدة أو أكثر على اشتراك فرعي وخدمة بيع القطع الموفرة للمياه.