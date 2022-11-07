9.6 مليون جنيه تكلفة إنشاء 5641 وصلة مياه وصرف صحى في سوهاج

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج مسئولى نادى روتارى لبحث التعاون المشترك فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيان واضاف انه تم بحث تنفيذ مشروعات احلال وتجديد شبكات مياه شرب وكلورة 20 محطة مياه ارتوازية وتنفيذ وصلات صرف صحى منزلية ودق ابار ترشيح طبيعى على ضفاف النيل RBF.

تنفيذ2615وصلة مياه شرب بادفا وأولاد نصير

واشار المهندس احمد على مدير ادارة متابعة المشروعات ان وفد نادى روتارى تفقد مشروعات وصلات مياه الشرب والصرف الصحى بقرية الصلعا والتى تم تنفيذها فى وقتاً سابق حيث انه تم تنفيذ 2615 وصلة مياه شرب بقريتى ادفا واولاد نصير بمركز سوهاج والتى استفاد منها 21 الف نسمة بقيمة 2.5 مليون جنيه وتنفيذ 1264 وصلة صرف صحى بقرية الصلعا بمركز سوهاج بتكلفة 2.8 مليون جنيه.

مد شبكات مياه بمركز سوهاج

ومد شبكات مياه شرب بقرية الصلعا بطول 6635 متر طولى بقيمة 1.1 مليون جنيه وتنفيذ 850 وصلة صرف صحى بنجع الخلوة ونجع المهدى بمركز اخميم بقيمة 2.1 مليون جنيه والتى استفاد منها 10 الاف نسمة هذا بالاضافة الى تنفيذ 640 وصلة مياه شرب بقرية بلصفورة بمركز سوهاج بقيمة 600 الف جنيه والتى استفاد منها 6 الاف نسمة كما تم تنفيذ 272 وصلة صرف صحى بمدينة المراغة بقيمة 600 الف جنيه والتى استفاد منها 4200 نسمة.