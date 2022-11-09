«مياه سوهاج» تناشد العملاء بسرعة تغيير العدادات العاطلة قبل نهاية ديسمبر

ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج العملاء اصحاب العدادات العاطلة سرعة تغيير تلك العدادات قبل 31 ديسمبر القادم وذلك لاحتساب كمية استهلاك المياه على القراءات الفعلية وللحد من المياه المباعة تقديرياً صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج خلال بيان له .

طلب تغيير العدادات خلال 4 ايام

واضاف انه على المواطنين تقديم طلب تغيير العداد على ان يتم تركيب تلك العدادت خلال أربعة أيام من تقديم الطلب وانه عقب انتهاء المدة المعلنة سيتم تركيب عدادات مسبقة الدفع لاصحاب العدادات العاطلة.

اجراءات تركيب العداد

واشار المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى الى ضرورة توجه العملاء اصحاب العدادات العاطلة إلى اقرب مركز خدمة العملاء بصورة البطاقة وصورة فاتورة المياه لتركيب عداد ميكانيكى جديد والذى تبلغ تكلفته 883،5جنيه وانه يمكن تقسيط قيمة العداد بسداد نصف قيمة العداد وتقسيط باقى المبلغ على ثلاث اشهر مع إضافة عائد 1% بقيمة 13،25% على ان يتم التركيب خلال شهر.