نشرة التنسيقية.. تمويل مشروعات المناخ على رأس الجلسات النقاشية

تستمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في تنظيم جلساتها النقاشية وورش العمل والندوات واللقاءات مع أهالي المحافظات في جميع أنحاء الجمهورية، لسماع الآراء والمقترحات ومناقشة التحديات، المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني.

وترصد «الوطن» آخر جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خلال تواجد أعضائها في مختلف المحافظات.

صالون نقاشي حول مشروعات المناخ

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونًا نقاشيًا اليوم الساعة 7 مساءً بعنوان «تمويل مشروعات المناخ بين الواقع والمأمول» وذلك بالتزامن مع مناقشة تلك الملف من قبل عدد من وزراء المالية على مستوى العالم بمؤتمر المناخ COP27 المنعقد بشرم الشيخ وذلك لما يمثله تمويل مشروعات المناخ عقبة خاصة أمام الدول النامية.

وعقد نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول دور المجتمع في دعم الحوار الوطني بقرية المهدية مركز ههيا محافظة الشرقية.

وتناولت الجلسة العديد من المطالب لأهالي القرية منها توصيل الصرف الصحي لمدرسة محمد علي حسين الثانوية، والاهتمام بالوحدة الصحية بالمهدية والتي رغم انتهاء إنشاؤها إلا أنها لم تؤد دورها إلى الآن، كذلك طالبوا بوحدة غسيل كلوي بالقرية وتحسين الطرق المؤدية إليها.

وشاركت التنسيقية، في الدورة الثالثة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية في الفترة من 8 إلى 9 نوفمبر الجاري والذي يتطلع إلى مزيد من التعاون بين دولة الصين والشعوب العربية.

مثّل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء التنسيقية، وسط مشاركة أكثر من 60 حزبًا سياسيًا تمثل القوى السياسية وأحزاب أغلب الدول العربية.

لقاء مع قيادات حزب الإصلاح والتنمية

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقاءا مع قيادات حزب الإصلاح والتنمية بمقره وذلك ضمن سلسلة اللقاءات المشتركة التي تعقدها التنسيقية مع الأحزاب السياسية في ضوء إطلاق رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني مع كل تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وتناول اللقاء أهم الملفات المطروحة من حزب الإصلاح والتنمية في الحوار الوطني، وذلك في إطار تخصصات اللجان النوعية التي أقرّها مجلس أمناء الحوار الوطني لمحاوره الرئيسية الثلاثة، ودعا الكيانات السياسية لإجراء حوارات مجتمعية حولها.