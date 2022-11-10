حبس المتهمة بقتل طفلها بعين شمس.. رمت جثته في القمامة بمساعدة جارها

قررت النيابة العامة حبس المتهمة بقتل ابنها البالغ من العمر 3 سنوات بمنطقة عين شمس بالقاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة القتل العمد.

وكشفت التحقيقات أن جار المتهمة شاركها في تنفيذ الجريمة، وكانت مهمته مساعدتها في التخلص من جثمان الطفل بعد أن قتلته.

التخلص من الجثة

واعترفت المتهمة بتفاصيل جريمتها، وقالت إنها كانت تحاول تأديبه لأنه يعاني من فرط الحركة، مشيرة إلى أنه «كان شقي» ويقوم ببعثرة محتويات الشقة بشكل مستمر، وبعد أن أمسكت به وضربت برأسه في الحائط فوجئت به يسقط فاقدًا للوعي، وعندما تأكدت من موته اتصلت بجارها الذي عاونها في التخلص من الجثمان بإلقائه في القمامة في شارع قريب من منزلها في عين شمس.

عقوبة القتل العمد

وحول عقوبة القتل العمد قال المحامي أيمن محفوظ لـ«الوطن»، إنها قد تصل للإعدام شنقاً، وذلك وفقاً لقانون العقوبات المصرى المعدل في عام 2020، وأشار إلى أن الفقرة الثانية من المادة 2344 توضح أنه يحكم على من فعل تلك الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

تفاصيل الواقعة

وورد بلاغ لشرطة عين شمس بالعثور على جثة طفل بالغ من العمر 3 سنوات ملقاة في الشارع، ونجحت أجهزة الأمن من خلال كاميرا مراقبة خاصة بمحل تجاري في رصد المتهمة وشريكها في الجريمة، وبالقبض عليهما تبين أن المتهمة والدة الطفل، وشرحت تفاصيل الجريمة أمام المباحث، وبمواجهة جارها اعترف بأنه حضر عندما تلقى اتصالًا من والدة الطفلة طلبت منه الحضور لمساعدتها في التخلص من جثمان طفلها، وأنه وافقها على حمل الجثة داخل جوال من البلاستك وإلقائه في القمامة في ساعة متأخرة من الليل، وكان معتقدًا أنه أفلت من العقاب القانوني.