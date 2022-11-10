أبرز الحوادث في 24 ساعة.. ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية، وتمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من كشف ملابسات العديد من الجرائم والحوادث في مختلف أنحاء الجمهورية.

وخلال التقرير التالى تستعرض «الوطن» أبرز الوقائع التي شهدتها المحافظات المختلفة في الساعات الماضية، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية في بياناتها الرسمية.

12605 قضايا سرقة تيار كهربائي

في محافظة القاهرة، أسفرت حملات وزارة الداخلية عن ضبط 12605 قضايا سرقة تيار كهربائي، كما قامت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بعدة حملات أسفرت عن ضبط 303 قضايا في عدة مجالات، أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك وتحري مدين لمصلحة الضرائب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تجميع 382 أسطوانة بوتاجاز

كما جرى ضبط مدير مسؤول عن مستودع أسطوانات بوتاجاز بمحافظة القاهرة؛ لتجميعه كمية قدرها 315 أسطوانة بوتاجاز «صغيرة الحجم»، و67 «كبيرة الحجم»، للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، واستيلائه على الدعم المقرر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

ضبط تاجرين بالغربية لغسل أموال بـ 7 ملايين جنيه

وفي محافظة الغربية، ألقى رجال الشرطة القبض على تاجرين بالغربية، لغسلهما 7 ملايين جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة قيام المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي، عن طريق شراء العقارات والأراض الزراعية وتأسيس الأنشطة التجارية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه في حسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.