وكيل «تعليم كفر الشيخ» يكرم الفائزين في مسابقة التعبير والتصوير الفني

كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، الطلاب الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التعبير والتصوير الفني، بحضور نبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية، وكرم عبدالملك، موجه أول مركزي.

وقال كرم وكيل الوزارة، إن الطلاب المكرّمين هم مي خالد محمد، وناجي محمد، وآية محمد فاروق، وشهد أحمد محمد، ومريم وائل عبد السلام، كما كرّم محمد حسن أبوحسين، موجه إدارة فوة، ووليد عبداللطيف القماح، موجه إدارة فوه، والمعلمات المشرفات وهن هبة زلط، وصفاء أحمد، ونشوى إبراهيم، وأماني إبراهيم، ورشا عبدالرحمن، وبسمة أحمد، وغادة عبد المحسن.

وتناول وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، خلال اللقاء أهمية التربية الفنية، ودورها في تنمية الذوق العام، ودور معلمي التربية الفنية في جذب كل الطلاب وليس الموهوب منهم فقط، مثمناً هذا الفوز، ومشيداً بروح الفريق التي برزت خلال تعاون جميع الأفراد القائمين على هذا الإنجاز.

كما استعرض وكيل الوزارة، بعض أعمال الطالبات الموهوبات، وقدّم للجميع شهادات الشكر والتقدير، امتنانًا وتعبيرًا عن السعادة البالغة بهذا التميز وأملًا في المزيد من التوفيق.