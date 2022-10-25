«تعليم كفر الشيخ» تعلن جداول امتحانات أكتوبر للمرحلة الابتدائية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، للعام الدراسي الحالي 2022 - 2023، على أن يجري أداء الامتحانات في أثناء اليوم الدراسي، وألا يخل إجراء الامتحانات بانتظام الدراسة، أو يُسبب تعطيل للعملية التعليمية.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المقرر البدء في الامتحانات للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، من يوم الأحد الموافق 30 من شهر أكتوبر الجاري، حتى 3 نوفمبر المقبل، إذ تستمر لمدة أسبوع.

المواد الدراسية

وأوضح المصدر، أن الامتحانات ستكون في 8 مواد دراسية، بالنسبة لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي، وهي مواد: «اللغة العربية، التربية الدينية، العلوم، المهارات المهنية، الدراسات الاجتماعية، تكنولوجيا المعلومات، اللغة الإنجليزية، الرياضيات»، أما بالنسبة لطلاب الصف السادس الابتدائي فيؤدون الامتحانات في 6 مواد دراسية، وهي كالتالي: «اللغة العربية، التربية الدينية، العلوم، الدراسات الاجتماعية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات»، ويجري وضع الأسئلة بمعرفة موجه كل مادة.

إرسال جداول الامتحانات للإدارات التعليمية

وأكد المصدر، أنه جرى إرسال جداول الامتحانات إلى جميع الإدارات التعليمية لنشرها في المدارس الابتدائية أمام الطلاب، كما جرى التنبيه على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظاً على سلامة الطلاب.