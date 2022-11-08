تعليم كفر الشيخ تُعلن انطلاق مسابقة «أهل القرآن الكريم» للعام السادس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، انطلاق مسابقة «أهل القرآن الكريم» للعام السادس على التوالي، وذلك بإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وبحسب منشور حصلت عليه «الوطن»، فإن مستويات المسابقة كالتالي:

المستوى الأول يتضمن حفظ القرآن الكريم كاملًا مع جودة التلاوة وحفظ الأحاديث النبوية من 1 إلى 30 من كتاب «الأربعون النووية» لجميع المراحل التعليمية، والمستوى الثاني حفظ خمسة عشر جزءًا من القرآن الكريم مع جودة التلاوة وحفظ الأحاديث النبوية من 1 إلى 15 من كتاب «الأربعون النووية» للمرحلة الثانوية، والمرحلة الثالثة حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم مع جودة التلاوة وحفظ الأحاديث النبوية من 1 إلى 10 من كتاب «الأربعون النووية» للمرحلة الإعدادية.

المستوى الرابع.. حفظ 5 أجزاء

أما المستوى الرابع يتضمن حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم مع جودة التلاوة وحفظ الأحاديث النبوية من 1 إلى 5 من كتاب «الأربعون النووية» للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع وحتى الصف السادس الابتدائي، والمستوى الخامس حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم مع جودة التلاوة وحفظ الأحاديث النبوية من 1 إلى 3 من كتاب «الأربعون النووية» للمرحلة الابتدائية من الصف الأول وحتى الصف الثالث الابتدائي، والمستوى السادس حفظ جزء واحد من القرآن الكريم مع جودة التلاوة وحفظ حديث «بُني الإسلام على خمس» لرياض الأطفال.

وأوضح المنشور، أن المسابقة تتم بجميع مدارس الإدارات التعليمية بمراحلها المختلفة للتعليم العام والفني واللغات، حيث تُجري التصفيات الأولية بجميع مدارس الإدارات على مستوى كل مدرسة بمعرفة موجه مادة اللغة العربية والتربية الدينية، وله أن يستعين بحفظة كتاب الله تلاوةً وتجويدًا في التصفيات خلال الفترة من 15 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر 2022م، على أن تُرسل النتائج لجميع المشاركين إلى الموجه الأول أولًا بأول.

وأضاف المنشور، أنه من المقرر أن يقوم الموجه الأول بعمل التصفية الثانية على مستوى كل إدارة تعليمية بعد تصفيات جميع مدارس الإدارة في موعد أقصاه 10 يناير 2023م، وإرسال النتائج إلى التوجيه العام لعمل التصفية النهائية بمجمع مدارس على عبد الشكور لغات بمدينة كفر الشيخ اعتبارًا من 29 يناير 2023م.