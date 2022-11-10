تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بعد تساقط الأمطار في الإسكندرية

أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، تكثيف أعمال التطهير مع صباح اليوم بعد أمطار أمس الأربعاء، وذلك لرفع المخلفات عن الشبكة من أجل استيعاب أي أمطار جديدة، وذلك كإجراء حفاظا على تيسير حركة الأمطار إلى أماكنها.

وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان اليوم، إلى أن المحافظة شهدت أمس أمطاراً خفيفة إلي متوسطة غزرت ببعض المناطق علي ولم تتسبب الأمطار بأي تكدس مروري.

رفع الطوارئ في الإسكندرية

جدير بالذكر إنه تم رفع حالة الطوارئ وانتشار السيارات من صباح يوم الإثنين الماضي للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تمر به محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية إلى الاستعداد الكامل للشركة للتعامل مع الأمطار على مدار الساعة.

رقم طوارئ الإسكندرية

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة ومحافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.