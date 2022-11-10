البابا تواضروس لكهنة الإسكندرية: كونوا قدوة واخدموا الجميع

وجه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، كلمة إلى الآباء الكهنة الحاصلين على رتبة القمصية في الإسكندرية، اليوم، عن الراعي الصالح الذي يبذل ذاته من أجل الخراف، مشددا على أن الكاهن بعد حصوله على رتبة القمصية أصبح مدبرا للكنيسة فيزداد عطاء خدمته.

وأكد البابا تواضروس في عظته خلال القداس الإلهي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية لترقية 18 كاهنا إلى رتبة القمصية، أن الكاهن صار مكرسا لا يشغله سوى الخدمة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوقت كونه كنز في حياة الخادم والكاهن.

تكريس الكاهن

وأشار إلى أنه بتكريس الإنسان فقد كرس العمر والحياة والوقت: «فلم يعد لك أي مشغوليات أخرى سوى من تكرست من أجله هو صباحك وليلك».

محاربات عدو الخير للكهنة

وتابع أنه بعد الكهنوت يحارب عدو الخير الكهنة ببعض الأفكار، فيقول لهم عدو الخير: «أنت مش كنت عملت كذا كان أحسن ولا كنت مشيت في الموضوع الفلاني كان أحسن ولا كان ممكن تخدم ربنا وانت كده عادي بعيد عن الكهنوت» مشيراً إلى ضرورة استكمال العمل الكهنوتي بنعمة الله.

وأوضح بطريرك الكرازة المرقسية، أن نعمة الكهنوت وهي أحد أسرار الكنيسة السابعة ينالها الكاهن في الكنيسة بوضع اليد تجعله أمينا ومسؤولا عن الشعب، وتصبح المسؤولية بنعمة وقوة من الله ليس بقوة شخصية.

البابا للكهنة: تخدم الجميع وليس المسيحيين فقط

وشدد على ضرورة خدمة الناس، أنت خادم للجميع في أي وقت وفي أي مكان وليس للمسيحيين فقط، مشيراً إلى ضرورة مراجعة كل كاهن لنفسه يوميا من حيث خدمته، مؤكداً على ضرورة التحلي بالتواضع، لأن القوة دائما من الله وليس من البشر.

البابا تواضروس يشدد على أسرة الكاهن: كونوا قدوة

وتطرق إلى أسرة الكهنة ايضا بضرورة أن يكونوا مثالا وقدوة أمام المجتمع: «أسرة أبونا لازم تكون جميلة»، فهي أسرة تقدمها أمام الرعية.