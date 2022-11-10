البابا تواضروس يرقي 18 كاهنا إلى رتبة القمصية بالإسكندرية

رقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالإسكندرية، 18 كاهنا من كهنة كنائس الإسكندرية من رتبة القس إلى رتبة القمصية، وذلك خلال صلوات القداس الإلهي الذي ترأسه صباح اليوم في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وسط حضور مجمع كهنة الإسكندرية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسماء الكهنة الذين حصلوا على رتبة القمصية بيد البابا تواضروس الثاني.

أسماء قمامصة الإسكندرية الجدد

- القس صموئیل انور آرمانیوس بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس سیدي بشر.

- القس فيلوباتير فتحب عازر بكنيسة الملاك ميخائيل غربال.

- القس شنودة وهیب صادق بالكنيسة المرقسية محطة الرمل

- القس مرقس داود عبد الله بكنيسة مارجرجس سبورتنج.

- القس بموا غالي موسى بكنيسة مكسيموس ودوماديوس الأنبا موسى العصافرة.

- القس أرسانیوس مهنی ناشد بكنيسة مارجرجس غيط العنب.

- القس ثاؤفيلس لطفي توفيلس بكنيسة السيدة العذراء والملاك روفائيل الجواهر.

- القس بيجيمي شوق فرج بكنيسة السيدة العذراء العصافرة والقس داود بطرس اقلاديوس بكنيسة مارجرجس غيط العنب

-القس ميخائيل تادرس جرجس بكنيسة مارجرجس الشاطبي.

- القس رافائيل أنیس ساويرس بكنيسة الملاك ميخائيل مصطفى كامل.

- القس أثناسيوس وديع صليب بكنيسة الملاك ميخائيل مصطفى كامل.

- القس أغسطينوس موريس حليم بكنيسة الملاك ميخائيل مصطفى كامل.

- القس توماس كمال يوسف بكنيسة القديسة دميانة الورديان.

- القس متاؤس صبحي بسخرون بكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بيشوي اللبان.

- القس بيجول صالح نخلة بكنيسة مكسيموس ودوماديوس والأنبا موسى العصافرة.

- القس بضابا بخيت شنودة بكنيسة مكسيموس ودوماديوس والأنبا موسى العصافرة.

- القس بقطر الطيب جورج بكنيسة السيدة العذراء مريم العصافرة.

البابا تواضروس يجتمع بكهنة الإسكندرية

وأكد البابا تواضروس الثاني، عقب ترقية كهنة الإسكندرية، أنه من المقرر الاجتماع بمجمع كهنة الإسكندرية اليوم من أجل مناقشة كافة الأمور الخدمية.