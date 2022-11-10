أبرزها الصلاة لمؤتمر المناخ.. 5 مشاهد من زيارة البابا تواضروس للإسكندرية

تميزت زيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إلى الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، التي تمتد إلى اليوم الخميس، بعدة مشاهد.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أهم مشاهد تلك الزيارة التي صحبها احتفالية كبرى بعيد تجليس البابا تواضروس الثاني، العاشر على كرسي مارمرقس، وعيد ميلاده الـ70، وما تبعه تخصيص لافتات ومعرض صور داخل فناء المرقسية.

الصلاة من أجل مؤتمر المناخ

عبر لافتة كبرى في فناء الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، أعلنت الكنيسة عن دعمها وصلاتها لنجاح مؤتمر المناخ، مدونين: «الكنيسة برئاسة قداسة البابا تصلي من أجل نجاح مؤتمر المناخ» فيما تبعها أية من سفر التكوين من الكتاب المقدس: «وَدَعَا اللهُ الْيَابِسَةَ أَرْضًا، وَمُجْتَمَعَ الْمِيَاهِ دَعَاهُ بِحَارًا. وَرَأَى اللهُ ذلِكَ أَنَّهُ حَسَنٌ».

احتفالية بعيد ميلاد وتجليس البابا تواضروس

أطلقت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، معرض صور تحت شعار «طريق وحياة» ضم 110 صورة توثق 10 سنوات قضاها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على كرسي مارمرقس، تزامنا مع اختياره في القرعة الهيكلية في شهر نوفمبر؛ إذ وثق أبرز لقاءات البابا بملوك ورؤساء العالم بالإضافة إلى اللقاءات مع الأساقفة والزيارات الرعوية الخدمية.

للمرة الأولى.. تكريم أوائل من ذوي الهمم

كرم البابا تواضروس الثاني، أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية من ذوي الهمم، وذلك للمرة الأولى منذ أن بدأ البابا تكريمات الأوائل.

البابا تواضروس يثني على حياة كريمة

أثنى البابا تواضروس خلال عظته، على مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقتها الدولة المصرية ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لاهتمامها باكتشاف مواهب الأطفال في القرى.

البابا تواضروس يضرب المثل بمحمد صلاح

ضرب بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المثل بالنجم المصري محمد صلاح في النجاح والمثابرة وتنمية الموهبة من الصغر مهما كانت الظروف في البدايات، قائلا: «محمد صلاح كان في قرية صغيرة ولما لقوه شاطر لقطوه ونموه»، مشددا على ضرورة تنمية المواهب.