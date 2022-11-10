عاجل.. القوات المسلحة توزع 1.5 مليون حصة غذائية بنصف الثمن بالمحافظات

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، بتجهيز وتعبئة وتوزيع أكثر من مليون ونصف المليون حصة غذائية بنصف الثمن، من خلال منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بجميع محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وجرى الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف داخل العبوات لتقديمها إلى المواطنين للمساهمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية المختلفة، من خلال تسيير أسطول من شاحنات النقل المجهزة لكل المحافظات.

وأعرب المواطنون، عن اعتزازهم بالدور الوطني للقوات المسلحة، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال تداعيات الأزمة العالمية.

ولقيت العبوات الغذائية الموزعة، استحسان وإشادة واسعة من المواطنين لدعم القوات المسلحة والرئيس عبدالفتاح السيسي، لهم، في ظل الأزمة العالمية.

وقال أحد المواطنين، خلال حصوله على الحصة الغذائية: «إحنا أحسن من دول كتير خالص، ربنا يسترها علينا ويخلي الرئيس السيسي لينا»، بينما أضاف مواطن آخر: «جميع الشعوب اللي حوالينا مضغوطة، والغلاء في كل مكان، بقول للشعب اصبر لأن الصبر مفتاح الفرج»، مضيفا: «ربنا يعين السيسي ويعين البلد، أغلى شيء في الدنيا هو الأمان، وإحنا عايشين الحمد لله في أمان، وبناكل وبنشرب والدنيا فيها خير، بس الأمور عايزة شوية صبر من الشعب».

وتابع مواطن آخر، أنّ غلاء الأسعار «أزمة عالمية»، وأنّنا نعيش دون مشكلة، بدليل توافر السلع بجودة جيدة، فيما قالت إحدى السيدات خلال الحصول على العبوات: «في ناس في بلاد تانية مش لاقيين اللي عايزينه، واللي عايزينه بنلاقيه في السوق».

وعقّبت سيدة أخرى، قائلة إنّها حصلت على العبوة بسعر 50 جنيها، في حين أن ما يوجد داخلها من سلع ومستلزمات غذائية تتجاوز قيمته الـ100 جنيه، موجّهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، على دعمهم للمواطنين، وسعيهم لما فيه الخير لمصر.

وأضاف مواطن آخر، مؤكدا أنّ ما تعيشه مصر لم يحدث من قبل في تاريخها، مردفا: «اللي بيتعمل في البلد متعملش من 30 سنة وأكتر».