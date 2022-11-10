مسؤولة موارد مائية بالبرازيل: نحتاج 1.2 مليار دولار استثمارات في الأمن المائي

قالت آنا أستي نائب رئيس هيئة الموارد المائية والاستثمار في ريو دي جانيرو، إنه منذ 100 عام كان هناك نحو 500 ألف شخص يعيشون في منطقة مترو بوليتان، في ريو دي جانيرو، لكن الآن، يوجد 30 مليون شخص في المنطقة ذاتها، إذا الأرقام قفزت لأعلى.

وأضافت في كلمتها خلال فعاليات قمة المناخ COP27: «ما يحدث الآن هو أن لدينا أنظمة الصرف الصحي التي تغطي نحو 50% من الـ30 مليون، وبالتالي فنحن نفتقر إلى الخدمات العامة، وفي العام الماضي نجحنا في الوصول إلى تغطية الصرف الصحي لـ90% من السكان».

وتابعت: «لدينا خطة بدأنا فيها بوضع برنامج للأمن المائي، هدفها ممتد لـ20 عاما قادمة، لأن الأمن المائي بالنسبة لنا هو الطريق للوصول إلى التكيف، فقدنا في يوم ممطر 300 شخص، وفي كل عام نقترب أكثر فأكثر من الوقت الذي نعاني فيه من التغيرات المناخية، يجب أن نتكيف وان نستثمر في الأمن المائي».

وأكدت: «نحتاج إلى استثمار 1.2 مليار دولار في الـ5 سنوات القادمة في الأمن المائي، إذا هذا أمر ملح جدا بالنسبة لنا، وهذه أزمة نعيشها منذ أن بدأ فصل الصيف، لقد بدأنا في برنامج اقتصادي ولدينا نحو 2 مليون شخص يعيشون على شواطئ ريو دي جانيرو، يعتمدون على الاقتصاد الخاص بالبحار، لذا فإنه من المهم بالنسبة لنا أن نتبنى تلك البرامج، والمتاح لدينا هو أن تكون هناك حلول مبنية على الطبيعة، من المهم أن يكون لدينا مياه صالحة للشرب».