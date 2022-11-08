رئيس اقتصادية قناة السويس لـ قصواء الخلالي: نسعى لتوطين صناعة الوقود الأخضر

قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إنّ الوقود الأخضر أصبح حديث الساعة، والمنطقة الاقتصادية مع الجهات المعنية داخلة الدولة المصرية مثل وزارة الكهرباء والصندوق السيادي، تعمل بجهد كبير لإتاحة هذه الصناعة المهمة من أجل تنفيذ مشروعات للأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر للمساعدة على تقليل الانبعاثات حول العالم، وتوطين هذه الصناعة والتكنولوجيا داخل مصر، وبالتالي خلق فرص العمل والاستدامة الاقتصادية.

افتتاح المرحلة الأولى لمصنع الهيدروجين الأخضر خطوة على الطريق الصحيح

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»، أنّ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستكون منصة عامة لتوفير هذا الوقود المهم، الذي يساعد على استبدال الوقود العادي ببديل آمن للصناعات، وتخفيض الانبعاثات الخاصة بالسفن، وبالتالي فإن افتتاح المرحلة الأولى لمصنع الهيدروجين الأخضر خطوة على الطريق الصحيح.

جمال الدين: إعلان الاتفاقيات الإطارية قريبا

وتابع: «قريبا، سنعلن عن بعض الاتفاقيات الإطارية التي سيجري توقيعها خلال مؤتمر المناخ لبعض الشركات الأخرى المهتمة، وما جرى إعلانه اليوم بداية لدعم هذه الصناعة المهمة، وستكون طاقة بديلة للعالم على الأجل الطويل، وسيشهد العالم وقودا آخر يساعد الدول المختلفة سواء كانت نامية أو متقدمة على تقليل الانبعاثات».