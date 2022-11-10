الممثل المقيم للأمم المتحدة: COP27 تتميز بالتنفيذ.. والتنظيم المصري رائع

أجرى برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامية هدير أبو زيد، لقاء خاصا، مع «إلينا بانوفا» الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، على هامش فعاليات انعقاد قمة المناخ.

وقالت إلينا بانوفا، خلال حوارها، إن أفضل ما يميز قمة المناخ في شرم الشيخ عن قمم المناخ السابقة، أنها قمة التنفيذ، أما المؤتمرات السابقة فكانت عن قطع الوعود والالتزامات.

مخرجات متوقعة من مؤتمر المناخ

وأضافت: «علينا الوفاء بالوعود والالتزامات التي قطعناها مسبقًا، وهناك العديد من العلامات والمخرجات المتوقعة من المؤتمر، وأول علامة هنا أن بند الخسائر والأضرار جرى إدراجه بالفعل ضمن جدول أعمال هذا المؤتمر، وهذه نقطة مهمة»، مضيفة: «هذا يعني أن أطراف الاتفاقية سوف يعملون لإيجاد خارطة طريق محددة وآليات عمل مناسبة للتناول مسـألة الخسائر والأضرار بطريقة مناسبة لخدمة الدول النامية».

الوصول لحلول على أرض الواقع خلال قمة المناخ

وأوضحت أنه من المتوقع الوصول لحلول على أرض الواقع خلال قمة المناخ، المقامة بشرم الشيخ، إذ ستتضمن الأعمال مشاركة القطاع الخاص والبنوك التنموية متعددة الأطراف، وتأخذ زمام المبادرة في العديد من المشروعات، مضيفة: «هناك حاجة ملحة وعاجلة للعمل الآن، نؤمن جميعًا أن مؤتمر المناخ سيحثنا قدما للحراك، وعلينا العمل بسرعة عاجلة لأن التغيرات المناخية تأثيراتها كبيرة على البشرية بأكملها».

تنظيم قمة المناخ في مصر رائع ويظهر بشكل جيد

وتابعت: «متفائلة ومتحمسة بقمة المناخ وخاصة في ظل التطور وإدراج الخسائر والأضرار داخل اجندة المؤتمر، وإشراك القطاع الخاص وإعادة الثقة بين الأطراف وشعوب الشمال والجنوب»، معقبة :«تنظيم قمة المناخ في مصر رائع ويظهر بشكل جيد».