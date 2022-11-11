أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 11-11-2022

تباينت أسعار الخضروات بشكل مختلف في الأسواق المصرية، وأسعار بيعها داخل سوق العبور، حيث يحرص المواطنون بشكل يومي على متابعة أسعار الخضروات المختلفة بين نوع وآخر، نظرا لأهميتها على مائدة الاسر المصرية.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الخضروات، اليوم الجمعة 11 نوفمبر، في الأسواق المصرية، وداخل سواق الجملة لبيع الخضروات والفاكهة بمدينة العبور، التي تعتبر أحد الموردين الأساسين للخضروات والفاكهة لجميع محافظات الجمهورية.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وسجلت أسعار الخضروات اليوم في سوق الجملة بمدينة العبور، وذلك ووفق ما تم نشره من آخر تحديثات في الأسعار على الموقع الإلكتروني الرسمى لسوق العبور، كالتالي:

كيلو الخيار بين 2.5 و3.5 جنيه.

كيلو الطماطم بين 3.5 حتى 5 جنيهات.

كيلو الثوم بين 7 و11 جنيها.

كيلو البنجر بـ2 لـ4 جنيهات.

كيلو البسلة بين 12 و20 جنيها.

كيلو الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

كيلو البطاطس بين 6.5 و8.5 جنيه.

كيلو الفلفل الألوان بين 8-12 جنيها.

كيلو الفلفل الرومي 4 جنيهات.

حبة القرنبيط 3 جنيهات.

حبة الكرونب 7 جنيها.

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الجمعة

سجل سعر كيلو الطماطم بين 12 و15 جنيها.

تراوح سعر كيلو البطاطس بين 10 و12 جنيها.

سجل سعر كيلو الليمون البلدي نحو 13 جنيها.

وجاء سعر كيلو الخيار بـ10 جنيهات.

نتراوح سعر كيلو الجزر بين 7 و10 جنيهات.

كما تراوح كيلو البسلة بين 16 و20 جنيها.

وسجل سعر الفاصوليا بين 11 و15 جنيها للكيلو الواحد.

كما سجل سعر كيلو البصل بين 5 و10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو القلقاس بين 7 و9 جنيها.