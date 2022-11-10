أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الخميس 10-11-2022

اختلفت أسعار الخضروات في الأسواق المصرية، وسوق العبور، ويتابع المواطنون أسعار مختلف أنواع الخضروات بشكلٍ مستمر لأهميتها في حماية الجسم من الإصابة بالأمراض والحفاظ على المناعة.

وتقدم «الوطن» أسعار الخضروات، اليوم الخميس 10 نوفمبر، مثل الطماطم والبطاطس والبسلة والفاصوليا وفق الجولة الصباحية، التي تقوم بها الوطن في الأسواق والموقع الإلكتروني لسوق العبور، كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق

سجل سعر كيلو الطماطم بين 12 و15 جنيها.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 10 و12 جنيها.

سجل سعر كيلو الليمون البلدي نحو 13 جنيها.

وصل سعر كيلو الخيار لـ10 جنيهات.

سجل سعر كيلوة الجزر بين 7 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو البسلة بين 16 و20 جنيها.

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 11 و15 جنيها للكيلو الواحد.

سجل سعر كيلو البصل بين 5 و10 جنيهات.

سجل سعر كيلو القلقاس بين 7 و9 جنيها.

أسعار الخضروات في سوق العبور

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، جاءت أسعار الخضروات كما يلي:

سجل سعر كيلو الخيار بين 2.5 و3.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الطماطم بين 3.5 حتى 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الثوم بين 7 و11 جنيها.

سجل سعر كيلو البنجر بـ 2 و4 جنيهات.

سجل سعر كيلو البسلة بين 12 و20 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو البطاطس بين 6.5 و8.5 جنيه.