محافظ أسيوط يتابع أعمال تطوير وإنشاء مستشفى ديروط النموذجي

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسؤولي الصحة بالمحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء وتطوير مستشفى ديروط النموذجي، التي يجري إقامتها لخدمة أهالي قرى مركز ديروط والمراكز المجاورة ضمن خطة الدولة لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتور أيمن منصور رئيس منطقة التأمين الصحي لوسط وشمال الصعيد والدكتور رمضان أحمد مدير مستشفى ديروط المركزي والدكتور أحمد سعد الدين مدير مستشفى المبرة للتأمين الصحي بأسيوط.

استعرض المحافظ خلال اللقاءسير العمل بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ديروط المركزي القديم والذي يضم 40 ماكينة غسيل كلوى مؤكدًا على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمرضى مطالبًا بتقديم كافة أوجه الرعاية لهم والصيانة المستمرة لأجهزة الغسل الكلوى وتلبية احتياجات المرضى أولًا بأول.

تطوير مستشفى ديروط

وأكد محافظ أسيوط على أهمية مشروع تطوير مستشفى ديروط النموذجي وإنشاء بعض المباني الجديدة بها لتلبية احتياجات المواطنين بقرى المراكز الشمالية للمحافظة والنهوض بالقطاع الصحي للمحافظة واستمع إلى شرح من وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الى معدلات التنفيذ بالمشروع الذي يجري إقامته على مساحة 17 ألف و749 م2، وسيتم إنشاء مبنى مستشفى حديث ويتكون من أرضي و6 طوابق وبطاقة 172 سرير (إقامة وعناية مركزة ومبتسرين وحروق ورعاية حروق) وتضم أقسام العيادات الخارجية ورعاية المرضى والعمليات والنساء والتوليد والغسيل الكلوى والاستقبال والطوارىء والعناية المركزة والحضانات والحروق والعلاج الطبيعي والأشعة وقسم المعامل وبنك الدم وبنك الدم ومركز تجميع البلازما بالإضافة إلى أقسام الصيدليات ومخازن الأدوية وقسم التعقيم المركزي وسكن طاقم الأطباء وثلاجة حفظ الموتى.

معايير الجودة

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى بمراعاة أقصى معايير الجودة والكفاءة في تنفيذ مشروع تطوير مستشفى ديروط النموذجي وطالبهم بالمتابعة المستمرة لمراحل العمل وخطوات الانشاء مشيرًا إلى أن المستشفى الجديد يعتبر إضافة جديدة إلى المستشفيات الصحية والوحدات المتميزة والمراكز الطبية التي تم إنشاؤها بمركز ديروط لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية لاحتياجاتهم واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيدًا بمعدلات التنفيذ بمستشفى ديروط النموذجي ومستشفى الحميات مشيرًا إلى متابعته المستمرة للأعمال من خلال جولاته الميدانية وزياراته المتكررة للمشروعات وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات التي تخدم المواطنين وتوليها الدولة اهتمامًا كبيرًا.