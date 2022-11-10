«الإنتاج الحربي» تشيد بجهود عمال شركة حلوان: ننتظر مزيد من الجهد لاستكمال التنمية

تفقّد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة حلوان للصناعات الهندسية «مصنع 99 الحربي»، يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، في إطار الحرص على المتابعة الميدانية لسير وانتظام العمل من داخل الشركات والوحدات التابعة، حيث أشاد الوزير محمد صلاح، بجهود العاملين في شركة حلوان للصناعات الهندسية، مؤكدا حرصه دوما على تأهيلهم وإمدادهم بأحدث ما تم التوصل إليه من تكنولوجيات تصنيعية، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة البناء والإنتاج والتنمية.

في بداية الجولة، اطّلع الوزير محمد صلاح، على عرض تقديمي عن أنشطة الشركة «مصنع 99 الحربي»، والشراكات التي عقدتها خلال الفترة الماضية، للتعاون مع مختلف الجهات بالدولة والموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب الاطلاع على الخطط المستقبلية للشركة.

إنتاج الجراجات الذكية وتطوير مراكز تجميع الألبان

وتفقد الوزير خطوط الإنتاج بالشركة «مصنع 99 الحربيي»، التي تساهم في توفير احتياجات القوات المسلحة من منتجاتها العسكرية المختلفة، كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية مثل «أسطوانات ومنظمات الغاز، وطفايات الحريق، وأدوات المائدة والمطبخ من الاستانلس ستيل»، وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية وبأسعار منافسة، كما تتعاون الشركة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لإنتاج الجراجات الذكية الدوارة متعددة الطوابق وتتعاون من جهة أخرى مع وزارة الزراعة، لتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية وتشارك في عدة مشروعات قومية حيوية أخرى.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة، على تفقد أحوال العاملين في الشركة، وسؤالهم عن مطالبهم ومقترحاتهم لتحسين الأداء، مؤكدا اهتمامه بالعاملين في وزارة الإنتاج الحربي وتطوير أدائهم، إيمانا بأهمية العنصر البشري في العملية الإنتاجية، مشددا على انفتاحه للاستماع إلى مختلف الأفكار والأطروحات والرؤى وحتى الاستفسارات التي تدور بأذهان العاملين بالإنتاج الحربي بمختلف الفئات والدرجات الوظيفية سواء «مهندسين، وفنيين، وإداريين».

تطوير خطوط الإنتاج

وأكد الوزير، حرص الوزارة على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات التابعة لتعمل وفق تكنولوجيات التصنيع العالمية الحديثة، كما أكد حرصه على متابعة مستجدات المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف الجهات التابعة للوقوف على مدى الالتزام بالمخطط الزمني لإنهاء المشروعات في التوقيتات المحددة.

وصرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنّ الوزير محمد صلاح، شدد خلال جولته، على أهمية الحفاظ على التكامل بين شركات ووحدات الإنتاج، وضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد لقاءات دورية مع العاملين والتواصل الجيد معهم، والحرص على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لفرق العمل باعتبارها أولوية قصوى.

رافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة التفقدية بشركة حلوان للصناعات الهندسية، المهندس إميل حلمي إلياس عوض، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية في الهيئة، والدكتور ماجد البسيوني، رئيس قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا، والمهندس وائل محمود المكي، رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية، والمهندس عماد فوزي، رئيس قطاعات المشروعات، والمحاسب عمرو عبدالمنعم، رئيس القطاعات المالية والاقتصادية، والمهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.