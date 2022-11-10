تراجع أصول منصات الاستثمار البريطانية بأكثر من 100 مليار جنيه إسترليني

ذكرت شركة فوندسكيب، المتخصصة في الأبحاث والتحليل الشامل لصناعة الصناديق في المملكة المتحدة، اليوم الخميس، أن قيمة أصول العملاء على منصات الاستثمار البريطانية تراجعت بأكثر من 100 مليار جنيه إسترليني هذا العام، بنسبة 10%، حيث دفعت التوقعات الاقتصادية السيئة وأزمة تكلفة المعيشة المستثمرين إلى السيولة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

تكدس صغار المستثمرين

وتجمد القطاع هذا العام بعد عام 2021 المزدهر، عندما كان نمو منصة التداول مدفوعاً بالمستهلكين الذين استثمروا في وفرة المدخرات، والتي قادها وباء كورونا وبسبب جنون الأسهم الذي تحركه وسائل التواصل الاجتماعي، والذي شهد تكدس جيش من صغار المستثمرين في أسهم «جيم أستوب» و«أي إم سي» وغيرها من الشركات التي كانت غير عصرية في السابق.

وبحسب تقرير «رويترز»، إن الانزلاق في الأصول يعكس جزئيا ظروف السوق العصيبة، وأن المبيعات تراجعت أيضا إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات، وسجلت منصات التداول المباشر للمستهلكين والمنصات التي تقدم المشورة إجمالي مبيعات وصل إلى26.1 مليار جنيه إسترليني في الربع الثالث، وهو أسوأ عرض لها منذ الربع الأخير من عام 2016، ويأتي ذلك في أعقاب التصويت المفاجئ لبريطانيا على مغادرة الاتحاد الأوروبي.

ارتفاع التضخم وانخفاض الدخل المتاح

وسجل صافي مبيعات الربع الثالث 4.4 مليار جنيه مما يصل إلى أدنى مستوياته منذ الربع الأخير من 2011. وقالت بيلا كاريداد فيريرا، الرئيسة التنفيذية لشركة فوندسكيب «إن الرحلة ستكون وعرة لصناعة المنصات حيث يتكيف العالم مع الوضع الطبيعي الجديد المتمثل في ارتفاع التضخم وانخفاض الدخل المتاح».