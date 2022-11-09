الاتحاد الأوروبي: روسيا أوقفت 80% من إمدادات الغاز عبر الأنابيب

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إن الاتحاد الأوروبي سيواجه صعوبة في توفير احتياجات الاتحاد من الغاز المسال في 2023، لافتا إلى أن روسيا قامت بإيقاف 80% من إمدادات الغاز عبر الأنابيب.

استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا

في سياق موازٍ، أعلنت الخارجية الروسية مساء اليوم الأربعاء، وفقا لخبر عاجل نقلته قناة العربية السعودية الإخبارية، أنها مستعدة للحوار مع أوكرانيا مع مراعاة الوضع الراهن حاليا.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية، منتصف فبراير الماضي، وجرى إعلان التعبئة العامة الجزئية نهاية سبتمبر الماضي لجمع 300 ألف مقاتل للذهاب إلى أوكرانيا التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.