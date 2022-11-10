11 حدثا عالميا خلال 24 ساعة.. موقف محرج لملك بريطانيا ومساعدات أمريكية للبنان

شهدت عدّة دول خلال الساعات الـ24 الماضية، 11 حدثا تنوع بين أمنية وسياسية، أبرزها، حاث إطلاق نار، من جانب مقنّع قرب مدرسة بمدينة «زيجبورج» في ولاية «شمال الراين وستفاليا»، فيما بدأت شرطة الولاية البحث عن المشتبه به.

الشرطة الألمانية: العثورعلى ذخيرة وألعاب نارية ومصادرته

وأشارت الشرطة الألمانية، إلى العثورعلى ذخيرة وألعاب نارية ومصادرتها، موضحة أنّ طائرات هليكوبتر تم نشرها للمساعدة في عملية المطاردة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال متحدث باسم الشرطة، إنّ العناصر الأمنية، صادفت أثناء عملية البحث عددا من الأشخاص تتطابق أوصافهم مع تلك التي ذكرها الشهود عن المشتبه به، مشيرا إلى عدم وجود اعتقالات حتى الآن، وفقا لما ذكرته صحيفة «شبيجل» الألمانية.

اعتقال شاب رشق البيض على ملك بريطانيا

وفي المملكة المتحدة، تعرض ملك البلاد تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا، للرشق بالبيض أثناء زيارة إلى «يورك»، ولم يصب البيض الهدف، فيما أعلنت «شرطة شمال يوركشاير»، إلى اعتقال شاب «23 عاما» للاشتباه بارتكابه مخالفات تتعلق بالنظام العام، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وعربيا، أسقطت الأجهزة الامنية بمحافظة «مأرب» الواقعة شمالي شرقي البلاد، مساء أمس الأربعاء، طائرة مسيرة مفخخة تابعة للحوثيين، حاولت استهداف أحد مخيمات النازحين غرب المدينة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، قال «الصليب الأحمر» الدولي، إنّ معاناة المصابين بمرض السكري في اليمن، تتفاقم جراء عدم تمكنهم من الحصول على الأنسولين، مشيرا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى عمل 51% فقط من المرافق الصحية.

200 ألف «قارورة أنسولين» لعدن وصنعاء

وأضافت «اللجنة الدولية للصليب الأحمر»، أنّها تبرعت بـ200 ألف «قارورة أنسولين» للسلطات الصحية في صنعاء وعدن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتينك» الروسية.

وفي العراق، وجّه رئيس الوزراء محمد السوداني، الجهات الرسمية في بلاده بعدم زيارة أو استقبال الوفود الأجنبية الزائرة للبلاد، وقال مكتب رئيس الوزراء الإعلامي في بيان، إنّ الاستقبال والزيارة تمّا بعلم الحكومة وموافقتها، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، وبخلاف ذلك سيتم التعامل وفقا للقوانين النافذة.

وأشار السوداني، في مستهل اجتماع، إلى وجود جهات سواء في الداخل والخارج، يزعجها أنّ بلاده تحقق إنجاز وطني.

وفي الملف اللبناني، ذكرت «واشنطن»، أنّها ستقدم 80.5 مليون دولار كمساعدات غذائية ومحطات ضخ مياه تعمل بالطاقة الشمسية إلى لبنان.

وقدّمت «وكالة التنمية الدولية» الأمريكية، نحو 260 مليون دولار إلى لبنان في عام 2022 حتى الآن.

جعجع: نقاط الاختلاف مع رئيس «التيار الوطني الحر» كبيرة جدا جدا

من جانبه، قال رئيس حزب «القوات»، سمير جعجع، إنّ حزبه لن يقبل بزعيم «تيار المردة»، سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية اللبنانية، تحت أي ظرف، مشيرا إلى أنّ نقاط الاختلاف بين حزبه وبين رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل كبيرة جدا جدا.

وفي المغرب، رفضت كتلة «الفريق الاستقلالي» بمجلس النواب، استمرار هجرة الأطباء إلى الخارج، وقالت إنّ الظاهرة تتطلب مراجعة للقانون وتقييدها.

وفي وقت سابق، أشارت تقديرات الحكومة المغربية، إلى أنّ عدد الأطباء المغاربة المهاجرين بما بين 10 آلاف و14 ألف طبيبة وطبيب، أغلبهم في أوروبا، لاسيما فرنسا، التي يوجد بها نحو 6600 طبيب مغربي.

وأشار رئيس كتلة «الفريق الاستقلالي»، نور الدين مضيان في جلسة للبرلمان، إلى أنّ المملكة المغربية تشكو قلة الموارد البشرية في المستشفيات، وخاصة الأطباء.

خضوع رئيس «إخوان تونس» للتحقيق في «قضية شركة انستالينجو»

وفي تونس، يخضع رئيس حركة «النهضة» الإخوانية، راشد الغنوشي، اليوم الخميس، إلى التحقيق أمام النيابة العامة بـ«محافظة سوسة» الواقعة جنوبي العاصمة تونس، بتهم تتعلق الاعتداء على أمن البلاد وبتبييض الأموال «قضية شركة انستالينجو»، التي شملت التحقيقات فيها 27 شخصا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأصدرت النيابة العامة في منوبة شمال تونس، تحقيقا في ملابسات اختفاء شاحنة مخصصة لنقل الأموال بين البنوك، كانت تحمل أكثر من 100 ألف يورو، اختفت في منطقة الدندان بالضاحية الغربية للعاصمة تونس، كان على متنها حارسان إضافة إلى السائق.

وأعلن الملحق الإعلامي للسفارة الليبية، منعم العشيبي، في تصريح لإذاعة «موزاييك» التونسية، وصول شحنة من البنزين عيار 95 تقدر بـ30 ألف طن متري إلى أحد الموانئ التونسية قادمة من بلاده.

وفي سياق الملف الإيراني، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إنّ «الاتحاد الأوروبي» سيحاول الأسبوع المقبل في اجتماع، وزراء خارجية الاتحاد في «بروكسل»، الإثنين المقبل، تبني حزمة من العقوبات ضد طهران.

وفي ملف الهجرة غير الشرعية، انتقدت «المفوضية الأوروبية»، بشدة، التعامل الإيطالي مع سفينة «أوشن فايكنج» لإنقاذ المهاجرين، مطالبة بالسماح لجميع الأشخاص الذين تم إنقاذهم من على متن السفينة بالنزول على الشاطئ فورا في الميناء الآمن التالي،

وقالت «المفوضية الأوروبية»، في بيان، إنّ الوضع على متن السفينة وصل إلى مستوى حرج، ويحتاج إلى حل عاجل لمنع وقوع مأساة إنسانية.

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجا ميلوني، إنّ الأشخاص الذين كانوا على متنها كانوا مهاجرين، وليسوا غرقى، موضحة أنّه ليس من واجب بلادها السماح لهم بالنزول على الشاطئ.

وفي فرنسا، قال الرئيس إيمانويل ماكرون، إنّ قراره بشأن إنهاء عملية «برخان» تم بالتشاور مع شركائنا الأفارقة. وفي وقت سابق، أعلن ماكرون بشكل رسمي، انتهاء «عملية برخان» لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الغربي الإفريقي، التي أطلقتها «باريس» في عام 2014، استعدادا لما وصفته الرئاسة «قصر الإليزيه» بتكييف القواعد في أفريقيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي الدولة القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينيية، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أنّ الطائرة المسيرة التي سقطت في جبال عراد في النقب الجنوبي، مساء أمس الأربعاء، تبلغ تكلفتها ملايين الشواكل، مشيرة إلى أنّ الطائرة كانت من ضمن مهامها جمع معلومات استخبارية.

تعليق استخدام الطائرات المسيرة من طراز الطائرة المنكوبة

من جانبه، وجّه قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، بتعليق استخدام الطائرات المسيرة من طراز الطائرة المنكوبة حتى الانتهاء من إجراءات التحقيق في الحادث.