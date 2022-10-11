التحقيق مع راكب حاول تهريب 62 ألف جنيه استرليني في أحذيته بمطار الغردقة

بدأت جهات التحقيق في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، التحقيقات في واقعة قيام راكب بمحاولة تهريب 62 ألفا و480 جنيه استرليني مخبأة داخل الأحذية في حقائبه الشخصية، حيث اشتبه مسؤولو الجمرك في راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبحوزته حقائبه.

تحرير محضر ضبط جمركي

تعود تفاصيل الواقعة إلى اتخاذ عبد العال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 24 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات بحوزة راكب مصري قادم من لندن على رحلة خطوط الطيران الإنجليزية، حيث اشتبه محمد جابر، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول، في الراكب.

وأكد بيان جمارك مطار الغردقة، أنه بسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي، وتبين وجود 62 ألفا و480 جنيه استرليني مخبأة داخل الأحذية في حقائبه الشخصية، بعد تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، فتلاحظ وجود أشياء تكرارية، وجرى ضبط المبالغ المالية .

رقابة مشددة على المنافذ الجمركية

تأتي هذه الإجراءات تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.