«تمريض حلوان» تشارك في ندوة تثقيفية عن تأثير التغيرات المناخية

شاركت كلية التمريض بجامعة حلوان، بناء على الخطة الاستراتيجية لمركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية للعمل مع كليات الجامعة، في الندوة التثقيفية المنعقدة بنادي كفر العلو، تحت رعاية الدكتور السيد قنديلـ رئيس جامعة حلوان، والدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض، وإشراف الدكتورة زينب حسين، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سناء حجازي، مدير مركز رصد، التي ناقشت التأثيرات المناخية على الصحة، وتأثير الرياضة على الصحة في ظل التغيرات المناخية.

تحقيق متطلبات التنمية المستدامة

من جانبه، أوضح الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أنّ جامعة حلوان دائما تحرص على الخدمة المجتمعية التي تساهم في إدماج الأفراد في الحياة العامة، وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة للمجتمع بمختلف نواحي الحياة.

مواجهة المشكلات المجتمعية

وأكدت الدكتورة صفاء صلاح، عميد كلية التمريض، حرص الكلية الدائم على المشاركة الفعالة في التفاعل مع المجتمع المحيط والمشارکة الفعلية في تقديم الخدمات، مبيّنة أهمية المبادرات المجتمعية التي تسهم في تغيير وتطوير المجتمعات وتساعد على مواجهة المشكلات المجتمعية، وتسعى لنشر ثقافة العمل التطوعي وصقل انتماء الشباب لمجتمعاتهم تماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة.

وشهدت الندوة مناقشة مع الحضور من قبل الدكتورة ثناء حجازي، مدير مركز رصد بجامعة حلوان، عن أهمية الاهتمام بالزراعة وزراعة الأسطح، والوعي بالقضايا المهمة في المجتمع، مثل القضية السكانية وكيفية الاهتمام والحفاظ على التماسك الأسري والتنشئة الاجتماعية السليمة للأفراد في الأسرة، والتوعية بخطورة التدخين والمخدرات لخطورتها على الصحة، والاهتمام بقضية التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة.