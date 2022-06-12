رئيس حزب إرادة جيل: الاقتصاد أهم محاورنا في الحوار الوطني

قال تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل وعضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كبير العائلة المصرية، ودعا الجميع إلى التعاون والتفاهم لأول مرة منذ سنوات طويلة، مشددا على أن كل الشعب المصري والأحزاب والسياسية، فرحت بالحوار، إذ ترى أنه خطوة على الطريق من أجل مستقبل مصر.

وأضاف خلال حواره على قناة «اكسترا نيوز»: «الحوار باب وطريق لكل حزب للتعبير عن أفكاره، ويحاول الوصول لكل مواطن في الشارع»، لافتا إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب، دعت الحزب، الذي أصدر ورقة عمل ورؤية خاصة به، وأطلق شعار «بالحوار نجني الثمار».

وتابع: «وضعنا محاور رئيسة في رؤيتنا، والمحور الاقتصادي هو الأهم، ولو لدينا مواطن يعاني من ملفي الصحة والتعليم فإنه سيعاني من الملف السياسي، وبالتالي فقد اهتممنا بالمحور الاقتصادي حتى نستكمل النهضة وتقدم مصر».

الجمهورية الجديدة.. نحو مجتمع منتج

وأردف: «نفكر في تحويل المجتمع من مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج، حتى نصدر بـ100 مليار دولار حتى نخرج من عنق الزجاجة، ونفعل دور الأحزاب في توطين الصناعة وخدمة المجتمع».

أهمية رفع المستوى المعيشي للمواطنين

وأوضح: «لو المستوى المعيشي للمواطن زاد، فإنه سيفكر في الملفات الأخرى، وأعتقد أن الاغلبية في التحالف ستهتم بالمحور الاقتصادي، ولكن بعض الأحزاب قد تتحدث في محاور أخرى، ولدينا 40 حزب في التحالف وانضم إلينا حزب إضافي».