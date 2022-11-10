وفاة موظف في النزهة أثناء مشاهدة مشاجرة.. «وقع على دماغه بسبب التدافع»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي مشاجرة بالقاهرة، عقب وفاة شخص أثناء وجوه مصادفة بالمنطقة وسقوطه على رأسه بسبب التدافع.

وتلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغ يفيد بوجود مشاجرة، ووقوع متوف بدائرة القسم.

وقوع الموظف على رأسه

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين شخص مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق، وشخصين مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة والقليوبية، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على أحد أطراف الطرف الثاني بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، ما أسفر عن إصابته بجروح في جسمه، وأثناء ذلك سقط موظف مقيم دائرة بقسم الظاهر أرضاً على رأسه أثناء التدافع، حيث تصادف مروره بجوار المشاجرة، ما أسفر عن وفاته.

ضبط طرفي المشاجرة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهة الأول اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بتخلصه من السلاح الأبيض المُستخدم في الواقعة، وبمواجهة باقي المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.