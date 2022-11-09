عودة الحركة على طريق الإسكندرية الزراعي بعد رفع آثار حادث انقلاب سيارة

تمكنت مرور بالقليوبية، من رفع آثار حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالحديد على الطريق الزراعي مصر إسكندرية بنطاق مدينة بنها، وإعادة حركة المرور بالطريق مرة أخرى لطبيعتها دون خسائر بشرية أو إصابات، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

رفع الحمولة من الطريق

وكان طريق مصر الإسكندرية الزراعي، أعلى كوبرى المنصورة بمدينة بنها، شهد انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بحديد التسليح في اتجاه بنها القاهرة ما تسبب في تكدس مرورى بالمنطقة.

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من رفع وتجنيب السيارة ورفع الحمولة من الطريق وإعادة الحركة المرورية بالطريق لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بلاغ بانقلاب سيارة نقل ببنها

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد أبو سعد مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة، بانقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بحديد التسليح أعلى كوبرى المنصورة بمدينة بنها، ما تسبب في إعاقة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

على الفور انتقل العقيد محمد سعد، وكيل الإدارة العامة لمرور القليوبية، والمقدم مصطفي عطية مدير عمليات المرور، وحمادة وهدان نائب رئيس مدينة بنها، لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بحديد التسليح، أعلى كوبرى المنصورة، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، في الاتجاه القادم من مدينة بنها للقاهرة.

وعلى الفور جرى رفع وتجنيب السيارة من مكان الحادث، وجارى العمل على تجنيب حمولة السيارة باستخدام معدات مجلس مدينة بنها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.