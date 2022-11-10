4 أشخاص يستدرجون «خياط» بموعد غرامي لسرقته في 15 مايو

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات، تعرض أحد الأشخاص بالقاهرة لواقعة سرقة بالإكراه وتحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من صاحب محل خياطة - مقيم بمحافظة الجيزة، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وقرر بأنه حال قيامه بشراء ماكينة خياطة للمحل خاصته تعرض لواقعة سرقة بالإكراه حيث فوجئ بقيام 4 أشخاص غير معلومين لديه، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء محدثين إصابته المشار إليها، واستولوا منه على هاتفه المحمول - مبلغ مالي ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين عدم صحة رواية المُبلغ، وبإعادة مناقشته أقر بأنه تعرف على إحدى السيدات عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتم الاتفاق على مقابلتها بمحل البلاغ وفور وصوله فوجئ 4 أشخاص قاموا بالتعدي عليه على النحو المشار إليه.

سقوط التشكيل العصابي

بتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش وبداخله طلقة من ذات العيار - هاتف محمول - كمية من مخدر الهيروين، 3 قطع سلاح أبيض - مبالغ مالية، وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المُبلغ أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأشار أحد المتهمين، إلى قيامه بإنشاء صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، واستدراج المجني عليه لمحل البلاغ عن طريق التواصل الهاتفي معه، منتحلاً شخصية أنثى واستعان بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.