مصرع أم وطفلتها إثر سقوطهما في خزان صرف صحي بمنزل ببني سويف

لفظت ربة منزل وطفلتها أنفاسهما الأخيرة داخل خزان صرف منزلهما «طرنش» بقرية العجرة التابعة لقرية الحيبة بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الخميس، على إثر سقوط الطفلة ومحاولة الأم إنقاذها إلا أنها غرقت معها، وجار نقل الجثمانين إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بمصرع أم وابنتها في خزان صرف منزلهما بمركز الفشن

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد ببلاغ وارد من الأهالي بسقوط سيدة وطفلتها داخل خزان صرف صحي بمنزلهما في قرية العجرة الواقعة شرق النيل دائرة مركز الفشن جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلهن إلي أقرب مستشفى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

سيارة إسعاف لنقل جثتي الأم وطفلتها

وتم الدفع بسيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع إلي موقع الحادث، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع السيدة وطفلتها وهن «صباح.م.ع» 35 عامًا، وطفلتها وعد سيد محمد عمرها عام واحد.

جرى نقل جثتيهما إلي مشرحة مستشفى الفشن المركزي وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وكافة الإجراءات القانونية اللازمة.